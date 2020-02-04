РИАМО - 4 фев. В столичном метрополитене разместили 10 дополнительных информационных стоек «Живое общение», там можно будет узнать подходящий маршрут или проезд к главным достопримечательностям города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стойки заработают в ближайшее время на станциях «Славянский бульвар», «Молодежная», «Кузнецкий Мост», «Тургеневская», «Выставочная», «Черкизовская», «Автозаводская», «Марксистская» и «Таганская» Кольцевой линии, а также станции «Комсомольская» Кольцевой линии», – говорится в сообщении.

На станции «Комсомольская» это уже вторая стойка: первая расположена в вестибюле, а еще одну можно найти во время перехода с Кольцевой линии на Сокольническую ветку.

Новые стойки размещают на тех станциях, где пассажиры чаще всего консультируются с сотрудниками подземки.

На сегодняшний день стойки находятся на 27 станциях метро и работают 08:00 до 20:00. В 2019 году за помощью к сотрудникам обратились порядка 900 тысяч пассажиров.