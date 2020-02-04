РИАМО - 4 фев. Заявления на сдачу Единого государственного экзамена в 2020 году в Москве подали более 85 тысяч человек, регистрация завершилась 1 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Среди тех, кто подал заявление, чтобы сдать ЕГЭ в 2020 году, более 64 тысяч человек — выпускники текущего года, больше 12 тысяч — выпускники прошлых лет», - рассказал руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Он также уточнил, что школьники девятых классов могут успеть зарегистрироваться для участия в ГИА до 1 марта включительно. Для самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов доступны приложения «Московской электронной школы».

Досрочный этап сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 13 апреля. Основная часть выпускников сдадут экзамены с 25 мая по 29 июня. Дополнительный этап запланирован на сентябрь, с 4 по 22 число.

Пройти регистрацию для написания ЕГЭ можно на портале mos.ru.