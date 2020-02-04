РИАМО - 4 фев. Исторический облик вернут фасадам Дворца культуры ЗИЛа в ходе реставрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, здание является примером архитектуры конструктивизма и даже сегодня остается актуальным для современного мегаполиса культурным пространством.

«Проект реставрации, согласованный нашим ведомством, предполагает максимально возможное сохранение и восстановление первоначальной объемно-пространственной композиции памятника, а также материалов отделки и характера оформления. Таким образом, Дворец культуры будет отреставрирован на период 1931–1937 годов», - рассказал Емельянов.

Специалисты устранят дефекты на наружных колоннах, куполе обсерватории, лестницах и других элементах постройки. Планируется также воссоздать окна и витражные проемы. Для удобства маломобильных граждан установят пандусы. В вечернее время обновленные фасады будет украшать архитектурная подсветка.

На сегодняшний день Дворец культуры ЗИЛа выполняет функции многофункционального культурного центра. В его стенах играют спектакли, проводят мастер-классы, показывают выставки. Ход запланированных реставрационных работ будет контролировать Мосгорнаследие.