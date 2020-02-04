РИАМО - 4 фев. Крупная авария с участием трех легковых машин и автобуса произошла на восьмом километре Углического шоссе в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 3 февраля.

«В результате ДТП два человека пострадали, также произошло возгорание одной из легковушек», – говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии.