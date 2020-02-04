РИАМО - 4 фев. 12 июня сыграть свадьбу можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГСа, заявки на бракосочетание в День России принимают до 12 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с высоким спросом жителей мы решили открыть для работы загсы 12 июня. В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах. Молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и красивые даты», - рассказала исполняющий обязанности управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, о желании зарегистрировать свой брак 2, 20, а также 22 февраля 2020 года заявили свыше 1,9 тысячи пар. Кроме того, молодожены предпочитают заключать браки в День семьи, любви и верности 8 июля и День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Подать заявку на проведение церемонии бракосочетания в День России, который отмечается 12 июня, все желающие могут на портале госуслуг или лично в отделе загса. В прошлом году такой возможностью воспользовались свыше 70 пар.

Зарегистрировать брак в столице также можно на 31 необычной площадке, например, в башне «Федерация», на территории стадиона «Лужники», Останкинской телебашне и в других запоминающихся местах. Полный список площадок, доступных в 2020 году опубликован на сайте.