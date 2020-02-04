РИАМО - 4 фев. В деревне Аносино городского округа Истра обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для жителей, сообщается на официальном сайте областного главка МЧС РФ.

«Третьего февраля поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых домов составляет 500 метров», – говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на вторник, 4 февраля силами Министерства обороны РФ.