РИАМО - 4 фев. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в аэропорты Домодедово и Шереметьево в минувший понедельник, 3 февраля, также поступала информация о «минировании» школы в Котельниках, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:00 3 февраля в Бутырский суд города Москвы на электронную почту поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Домодедово и Шереметьево. Эвакуация не проводилась», – говорится в сообщении.

Кинологи обследовали помещения и прилегающую территорию, взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено, вызов ложный.

Также накануне поступило анонимное сообщение о «минировании» школы в подмосковных Котельниках. Из здания эвакуировали более 1,1 тысячи человек, из них 1035 детей и 74 работника учреждения.