РИАМО - 4 фев. В столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет «Аэрофлота» с неисправной гидросистемой, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 февраля.

«Поступило сообщение о срабатывании датчика «неисправность второй гидросистемы» воздушного судна Sukhoi Superjet, рейс №1189 Волгоград – Москва авиакомпании «Аэрофлот». Борт совершил посадку в штатном режиме», – говорится в сообщении.

На борту лайнера находилось 67 человек и пять членов экипажа. Медпомощь им не потребовалась.

Подробности происшествия устанавливаются.