РИАМО - 4 фев. В Московском регионе во вторник наблюдается понижение температуры, при этом она все равно остается выше среднесуточной, местами ожидается небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области – от минус 6 до минус 1 градуса», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление остается низким. Кислородный режим сохраняется неблагоприятный, с выраженным дефицитом в приземном воздухе. Ветер будет дуть западный, 7-12 метров в секунду.

Такие погодные условия могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у лиц с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца.