РИАМО - 3 фев. Компания «АВЗ С-П» из подмосковного Сергиева Посада стала одним из первых получателей займов в Фонде развития промышленности в 2020 году, на первом заседании экспертного совета фонда компании одобрили заем по программе «Лизинг», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Подмосковная компания «АВЗ С-П» получит софинансирование от ФРП в размере 11,56 миллиона рублей на приобретение гомогенизатора. Это более четверти от общей стоимости приобретаемого оборудования. Реализация инвестпроекта позволит реализовать имеющиеся у предприятия разработки», — сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что на новом оборудовании с 2021 года инвестор планирует выпускать до 450 тысяч упаковок косметической и фармацевтической продукции, требующей интенсивного процесса гомогенизации.

Продукция предприятия — ветеринарные и иные товары для домашних питомцев, продуктивных животных, птиц, рыб и рептилий — поставляется в 18 стран мира. Новые препараты, которые будут производиться на приобретаемом оборудовании, компания уже планирует экспортировать в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Михаила Токарева, предприятие «АВЗ С-П» работает на рынке более 25 лет, в штате компании — более 700 высококвалифицированных специалистов.

«На территории городского округа находятся основные мощности компании. Модернизация позволит увеличить налоговые отчисления компании в бюджет муниципалитета, а для нас это новые возможности для развития социальной сферы», — подчеркнул Токарев.

Компания производит более 300 продуктов для животных. Основным производственным направлением является выпуск ветеринарной продукции. Многие производимые «АВЗ С-П» товары не имеют аналогов в России, а некоторые — и в мире.