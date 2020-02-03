РИАМО - 3 фев. В 2019 году АО «Мособлэнерго» заключило почти 12,7 тысячи договоров на технологическое присоединение, по которым мощность составила 370 мегаватт, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

Подключение к электрическим сетям осуществили на 11,6 тысячи объектах, присоединенная мощность которых составила 269 мегаватт.

«Самое большое число подключений выполнено в Раменском, Одинцовском, и Сергиево-Посадском округах, а также в округах Подольск и Красногорск», – говорится в сообщении.

К электрическим сетям присоединено 25 социально значимых объектов Московской области. Среди них школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, а также многоквартирные жилые дома, строящиеся в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

За 2019 год сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано более 13 тысяч заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 503 мегаватт. Через «Портал потребителя «Мособлэнерго» было подано 96% заявок на подключение к сетям компании в прошедшем году.