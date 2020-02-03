РИАМО - 3 фев. В Московской области с помощью ЦУР за неделю обработали более 3,2 тысячи обращений по содержанию территорий региона в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Большая часть из них касалась нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворовых проездов, неисправности в освещении территорий», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Обращения были отработаны в срок. Реагировать на запросы населения и мобилизовать ответственные организации на оперативное исправление недочетов позволяет в режиме онлайн «тепловая карта» ЦУР. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, округов.

По категории «нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда» решено за неделю более 1,5 тысяч проблем. Наибольшее количество выявлено в городских округах Балашиха, Дзержинский, Красногорск, Химки, Долгопрудный.

По категории «неисправные фонари освещения на внутридворовой территории» посредством ЦУР решены 872 проблемы за неделю. Больше всего - в Красногорске, Химках, Мытищах, Одинцове и Люберцах.