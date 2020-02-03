РИАМО - 3 фев. В Ростуризме объявили, что все организованные туристы из России, которые отдыхали в Китае, вернулись домой, сообщает Газета.ru.

«Последний рейс с российскими туристами приземлился в московском аэропорту Внуково утром 3 февраля 2020 года <…>. Все 5,6 тысячи организованных туристов вернулись из Китая в Россию», - говорится в сообщении.

В конце прошлого года в Китае произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань.

Больных выявили в разных странах мира, в том числе есть случаи заражения и в России.