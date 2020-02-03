РИАМО - 3 фев. В территориальных управлениях соцзащиты населения и учреждениях, оказывающих социальные услуги, в Подмосковье по 3 марта пройдет месячник делового общения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Для сотрудников сферы соцзащиты будет проводиться цикл бесед и лекций о правилах делового общения и основах разрешения конфликтов», — говорится в сообщении.

Среди жителей Московской области будет проведен опрос об уровне культуры сотрудников социальной отрасли при предоставлении услуг.