РИАМО - 3 фев. По факту обнаружения тела молодой женщины в квартире в центре Москвы проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, <...> в квартире, расположенной в жилом доме по Проточному переулку в городе Москве, обнаружен труп 27-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти», – сказала Иванова.

По ее словам, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.