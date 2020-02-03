РИАМО - 3 фев. Во Дворце спорта города Пушкино с 7 по 9 февраля пройдет X фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», в котором поучаствуют около 3,5 тысяч человек в 16 различных видах единоборств, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Фестиваль «Кубок Николая Японского» является одним из крупнейших событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств и посвящен памяти святого равноапостольного Николая Японского, основавшего православную миссию в Японии», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Соревнования продут по различным видам боевых дисциплин: всестилевое каратэ, современный мечевой бой, паракаратэ, паракудо, сумо, сурдосумо, киокусинкай, годзю-рю, уэчи-рю, косики каратэ, боевое самбо, казарла, городошный спорт, шотокан и каратэ WKF.

«Если в первом таком фестивале приняли участие несколько подмосковных команд, то сейчас этот турнир имеет статус международного», - добавил Терюшков.

В рамках фестиваля 1 февраля прошел Кубок Московской области по каратэ WKF. 7 февраля состоится торжественное открытие фестиваля, а также чемпионат России по современному мечевому бою, турнир по адаптивному каратэ, матчевые встречи России и Японии по каратэ и сумо.

Восьмого февраля состоятся турнир по правилам годзю-рю и уэчи-рю каратэ, турнир Российской ассоциации каратэ шотокан среди детей, юношей и взрослых, а также турнир по косики каратэ России среди детей, юношей и взрослых. Завершат спортивную программу мероприятия 9 февраля турнир по кекушину среди детей, юношей и взрослых, Кубок России по боевому самбо.

Открытие турнира состоится 7 февраля во Дворце спорта «Пушкино», который расположен на улице Набережная, дом 8.