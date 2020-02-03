РИАМО - 3 фев. Госжилинспекция Подмосковья проверила исполнение 219 предписаний на устранение 1,8 тысячи нарушений жилищного законодательства управляющими организациями региона в течение января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Наибольшее количество нарушений – 234 – устранено в городском округе Химки. В частности, ООО «Химки-Комфорт» восстановило температурно-влажностный режим в подвале дома №1 по улице Германа Титова», – говорится в сообщении.

Перерасчет начислений платы за содержание, текущий ремонт общего имущества и услуги управления в доме №2/10 по улице Академика Грушина провело МУП «Жилищник округа Химки». Управляющая компания «Добрый город» устранила нарушение правил безопасного использования газового оборудования в доме №5 по улице Лавочкина.

В Мытищах устранили 209 нарушений. Например, МУП «Управление Заказчика» установило фурнитуру на окна и провело уборку подъезда дома №3 по Юбилейной улице.

ООО «ПИК-Комфорт» привело в соответствие с требованиями законодательства Единый платежный документ в доме №9 на проспекте Астрахова. ООО «Управление заказчика» разместило в системе ГИС ЖКХ сведения о доме №3 по Заречной улице в поселке Мебельной Фабрики.

Городской округ Клин занял третье месте по количеству устраненных нарушений. В их числе – влажная уборка домов №28, 30 и 35 по улице Гагарина, перерасчет начислений за отопление в доме №1 по улице Калинина, доведение температуры горячей воды до нормативных параметров в доме №1 корпус 1 микрорайона Майданово.

С начала этого года Госжилинспекция провела порядка 3 тысяч профилактических осмотров, в ходе которых обследовано более 7 тысяч многоквартирных домов.

В отношении управляющих организаций, допустивших серьезные нарушения, вынесено 325 постановлений об административной ответственности. Нарушители жилищного законодательства выплатили в бюджет Московской области штрафы на общую сумму 14,2 миллиона рублей.