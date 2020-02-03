РИАМО - 3 фев. В Химках перенесли на другую дату турнир «Лыжня России-2020» из-за устойчивой плюсовой температуры и недостаточного снежного покрова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Проведение массового старта по лыжным гонкам 8 февраля невозможно. Для того, чтобы одно из главных лыжных событий нашей страны состоялось, необходима устойчивая минусовая температура воздуха», - говорится в сообщении.

Есть еще шанс, что февраль порадует нас долгожданными легкими морозами и позволит провести «Лыжню России-2020», но прогнозы пока неутешительные.

Также переносится работа мандатной комиссии по регистрации участников и выдаче стартовых пакетов. О начале работы комиссии и дате старта будет сообщаться дополнительно.

Перенести старты на более поздний срок рекомендовало министерство спорта России в связи с тем, что в части регионов ожидается плюсовая температура и отсутствует необходимый снежный покров.