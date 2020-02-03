РИАМО - 3 фев. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что даже без китайских овощей и фруктов дефицита продуктов на полках отечественных магазинов не прогнозируется.

Ранее один из крупнейший ритейлеров в России – «Магнит» – приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за эпидемии коронавируса и усложнения логистики. Эксперт уверен, что продукция из Поднебесной будет легко заменена фруктами и овощами из Турции, Африки и прочих стран.

«Навскидку – проблем нет. «Магнит» наверняка предусмотрел то, чем он заместит поставки из Китая», – сказал Карпов в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом эксперт отметил возможность возникновения проблем у приграничных с Китаем регионов России. В частности, Карпов обратил внимание на Дальний Восток – по его словам, там есть проблемы в связи с введенными ранее ограничениями.

«Для них это гораздо большая проблема, поскольку <…> это было самое короткое логистическое плечо. Заместить китайскую продукцию им гораздо сложнее. У них нет крупных федеральных сетей, которые могли бы задействовать свою логистику и доставлять продукцию из Центральной части России», – пояснил сложившуюся ситуацию Карпов.

Он уверен, что в целом по России проблем не будет. Несмотря на то, что китайская продукция относится к дешевому сегменту, альтернативной продукции данного ценового уровня сегодня достаточно.

Коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Заразившиеся новой инфекцией есть в разных странах мира. Всего заболели свыше 17 тысяч человек.