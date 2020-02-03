РИАМО - 3 фев. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в День всех влюбленных пройдут мастер-классы по созданию открыток-валентинок из натуральных цветов и концерт «Джаз для влюбленных», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Также в программе – самый масштабный в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», выставки самых эффектных насекомых планеты и ботанической живописи, аномально ранее цветение подснежников под открытым небом», – говорится в сообщении.

В течение дня до 20:00 будут проходить мастер-классы для взрослых и детей в холле оранжерейного комплекса, а в фуд-корте «Садовый буфет», расположенном прямо под тропиками, можно вкусно покушать.

Концерт начнется в 20:00 в Субтропической оранжерее. Гости услышат яркие джазовые композиции о любви во всех ее гранях и проявлениях. Солисты группы Анастасия Лютова и Лютый Бэнд подготовили для тропиков «Аптекарского огорода» специальную программу, где сыграют джаз.

В репертуаре коллектива органично сочетаются хиты «легкого жанра» времен Золотого века джаза и сложные насыщенные аранжировки на редко исполняемые джазовые стандарты. Музыкальная группа известна специальными программами, посвященными творчеству великих композиторов прошлого столетия: Джорджу Гершвину, Дюку Эллингтону, Коулу Портеур и другим.

Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», включая крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима». Цена входного билета: стандарт 300 рублей, льготный 200 рублей.