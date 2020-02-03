РИАМО - 3 фев. В Московской области в понедельник для воспитателей детсадов стартовал прием заявок участие в программе «Социальная ипотека», а с 16 марта начнут принимать заявки от учителей, всего сертификаты получат 110 педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Воспитатели смогут подать документы до 28 февраля, с 16 марта по 17 апреля начнется прием документов для учителей, а с 4 по 22 мая – для молодых педагогов», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 педагогических работников в этом году. Ожидается большое количество желающих.

«Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень», – отметила Каклюгина.

По ее словам, программа является совершенно уникальной и реализуется с 2016 года. В рамках программы педагог на свой вкус выбирает любое жилье, за которое платит только проценты по кредиту. Все остальное оплачивает регион. Единственное условие – это работа в течение десяти лет в одной образовательной организации Подмосковья.