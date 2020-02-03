РИАМО - 3 фев. Автобусы, курсирующие по новым маршрутам «Мострансавто» в Подмосковье, с 1 января перевезли порядка 540 тысяч пассажиров, больше всего пассажиров перевезли маршруты №1225 и №1232 в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Из них более 315 тысяч поездок пассажиры совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, 112 тысяч поездок пассажиры оплатили банковскими картами и более 81 тысячи - по карте «Стрелка». Отметим, что менее 6% платежей пришлось на наличный расчет», - говорится в сообщении.

Больше всего пассажиров перевезли маршруты №1225 и №1232 в городском округе Люберцы. На них проехало более 164 тысяч и 51,5 тысячи человек соответственно. Еще один лидер – маршрут №2 в Серпухове, им воспользовались свыше 83 тысяч пассажиров.

Новые 14 маршрутов запустили на территории Московской области с 1 января. В обслуживании маршрутов задействовано более 80 автобусов из Сергиева Посада, Люберец и Серпухова. Весь транспорт оснащен современным оборудованием, необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

Ежедневно услугами автобусов «Мострансавто» пользуются порядка 1,5 миллионов пассажиров.