РИАМО - 3 фев. Медработники Щелковского перинатального центра спасли младенца с гигантской крестцово-копчиковой опухолью, которая составляла почти половину от веса ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мать ребенка узнала о диагнозе еще во время беременности.

«Тератома может приводить к сердечной недостаточности, водянке плода и его гибели еще до рождения. Ведущие врачи нашего центра – акушеры-гинекологи, неонатологи-реаниматологи и детские хирурги — определили тактику подготовки и родоразрешения пациентки», - сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Он добавил, что от специалистов требовалось фактически ювелирное мастерство – извлечь ребенка, не повредив опухоль, поскольку ее разрыв мог привести к гибели малыша. Затем нужно было удалить саму тератому.

Медики провели операцию кесарева сечения, бережно извлекли новорожденного с минимальными повреждениями гигантской опухоли. Ее вес достиг почти половины от веса ребенка.

«Правильное ведение беременности и родов, профессионализм неонатологов-реаниматологов позволили стабилизировать витальные функции ребенка в первые 12 часов жизни. Затем было проведено МРТ-исследование, что позволило определить четкие границы опухоли. После чего наши хирурги провели операцию и полностью удалили новообразование», - отметила главный внештатный неонатолог Минздрава Подмосковья Людмила Малютина.

На данный момент ребенок успешно восстанавливается после операции. Он вместе с мамой находится в отделении для выхаживания новорожденных и недоношенных детей, набирает вес и готовится к выписке.

В дальнейшем необходимо наблюдение у детского хирурга до трех до пяти лет.