РИАМО – 3 фев. Порядка 670 тысяч раз пассажиры оформили билеты для провоза велосипедов в электропоездах ЦППК в минувшем году, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Чаще всего пассажиры оформляли проездные документы для провоза велосипедов на Ярославском, Казанском и Горьковском направлениях», – отмечается в материале.

Для проезда с велосипедом в пригородных поездах пассажиру необходимо оформить специальный билет. Это можно сделать в кассе или билетопечатающих автоматах.

Если поездка планируется с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 – билет бесплатный. Если в другое время, то стоимость билета составит 60 рублей за провоз на расстояние до 100 километров, 120 рублей – если маршрут более 100 километров. При этом в границах МЦД провоз велосипедов бесплатный в любое время.

Для пассажиров, которые часто ездят и на электропоездах, и на велосипедах разработана «Велоопция». Она доступна для владельцев абонементов «Ежедневно», «Большая Москва», «Выходного дня». «Велоопция» позволяет провозить велосипед в электричке неограниченное количество раз в пределах срока действия основного абонемента.