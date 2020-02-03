РИАМО - 3 фев. Трамваи маршрута №6 задерживаются в пути на Волоколамском шоссе в столице из-за повреждения контактной сети, пассажиров перевозят автобусы, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Из-за повреждения контактной сети на Волоколамском шоссе (в районе больницы МПС) задерживаются трамваи №6. Трамваи ходят от Братцева до Восточного моста, от Сокола до Войковской», - говорится в сообщении.

На данный момент на маршруте трамвая №6 пассажиров перевозят автобусы.