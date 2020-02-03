РИАМО – 3 фев. В Павловском Посаде в рамках международного кинофестиваля «17 мгновений» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова проведут показы конкурсных фильмов и вне конкурса, вход на них свободный, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

IV международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет с 5 по 9 февраля. Мероприятие входит в список 25 самых ярких событий проекта «Зима в Подмосковье».

«Комитет по туризму Московской области приглашает всех любителей кино посетить кинофестиваль и бесплатно посмотреть любимые, а также новые фильмы. <…> Вход на все показы для зрителей – свободный», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля традиционно проведут конкурсы киносериалов и полнометражных фильмов, а также внеконкурсные, ретроспективные, специальные показы и другие мероприятия.

Победителей определят профессиональное жюри и зрители путем голосования. Председателем жюри будет актер, художник, народный артист России Лев Прыгунов. В киноконкурсе представлено 10 фильмов из разных стран.

В программу показов в рамках фестиваля включены три фильма: «Песни Победы» (проект Михаила Турецкого), «Князь Лобанов-Ростовский. Дорога домой» (режиссер Николай Вороновский), «Миротворец Александр Третий» (режиссер Вячеслав Хотулев).

Также впервые на фестивале пройдут внеконкурсные показы картин студии «Дисней», которые предназначены для детского и семейного просмотра: «Счастье – это...», «Счастье – это...Часть 2» и «Последний богатырь».

В рамках ретроспективной программы зрители смогут увидеть фильмы с участием Тихонова: «Егор Булычов и другие», «Оптимистическая трагедия». Также состоится показ кинолент, приуроченных к 75- летию Победы: «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага».

Также в рамках фестиваля состоится российская премьера китайского фильма «Глаз неба» режиссера Ма Цзы Хань.