РИАМО - 3 фев. В подмосковном Наро-Фоминске проводят доследственную проверку по факту смерти 13-летнего мальчика, ребенок скончался в реанимационном отделении городской больницы при оказании медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Предварительно установлено, что ребенка в бессознательном состоянии на улице обнаружили очевидцы, которые незамедлительно вызвали скорую помощь. Согласно предварительному заключению эксперта, смерть школьника наступила в результате отравления неизвестным ядом, каких-либо телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено», - говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружили баллон освежителя воздуха. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мальчика.