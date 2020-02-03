РИАМО - 3 фев. В Можайске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который разбил витрину и угрожал ножом сотруднице аптеки, после чего в заперся в туалете и порезал себя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел ночью в аптеке на улице Мира – оттуда поступил сигнал с тревожной кнопки.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина, разбив витрину в помещении аптеки, угрожал ножом сотруднице заведения и требовал передать ему шприц с медпрепаратом. Женщина передала злоумышленнику необходимое, после чего он закрылся в туалете и нанес себе несколько ножевых ранений в живот», – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, они оказали мужчине первую помощь и вызвали врачей. В настоящее время налетчика передали сотрудникам полиции.

Задержанным оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.