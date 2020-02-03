РИАМО - 3 фев. Единственным в России «Виртуальным оркестром» в Государственном мемориальном музыкальном музее заповеднике П.И. Чайковского дирижировали уже 100 посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Одна из первых в Европе инсталляций помогает гостям музея стать на мгновение дирижером настоящего интерактивного оркестра. Это уникальное по своим характеристикам и техническому исполнению креативное решение Polymedia.

«На выбор гостям музея-заповедника предлагается три произведения Петра Ильича Чайковского: тема Одетты из второго действия балета «Лебединое озеро», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и Шестая симфония (вторая часть)», – говорится в сообщении.

Для управления «Виртуальным оркестром Polymedia» достаточно выбрать произведение на интерактивном дирижерском пульте. Перед началом гостям предлагается пройти обучение – это три урока: темп, соло и экспрессия.

В первом уроке гости могут освоить управление дирижерской палочкой – жесты и скорость. Урок экспрессии помогает освоить увеличение и уменьшение громкости. Третий урок под названием «Соло» учит активировать конкретный инструмент.

Для гостей также предусмотрена возможность выбора партии одной группы инструментов. Выбрать можно трубу, скрипку или флейту, просто наведя дирижерской палочкой, снабженной специальным датчиком, на соответствующий музыкальный инструмент.