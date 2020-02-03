РИАМО - 3 фев. В 2020 году Россия примет чемпионат мира по забегам с препятствиями (OCR), один из его этапов состоится в конце лета в Москве, сообщила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

«В этом году мы проводим чемпионат мира в пяти дистанциях. В прошлом году он проходил в Англии, в 2020 году он будет проходить в России, в Сочи, и один из этапов будет проходить в Москве. Поэтому в конце лета приглашаю всех принять участие в любительской части чемпионата мира, посмотреть на атлетов из 37 стран, которые будут бороться за звание самого сильного в мире бегуна. Наши ребята очень готовятся», - сказала Шойгу в интервью телеканалу «Москва 24».

Она также добавила, что всем, кто хочет принять участие в отборочных гонках, необходимо помнить о правильном выборе одежды и тщательной разминке перед соревнованиями. Опробовать свои силы можно уже 8 февраля, когда на полигоне «Алабино» в Подмосковье пройдет зимняя «Гонка героев».

«Человек всегда должен понимать, что на любых спортивных мероприятиях, которые проходят зимой, он должен выглядеть как луковица, чтобы всегда мог что-то с себя снять или надеть. Это термобелье, маечка с длинным рукавом и легкая куртка. Второе — это, конечно, нужно разминаться. На (запланированном 8 февраля – ред.) мероприятии есть разминка. И, конечно же, будут пит-стопы с горячим чаем, чтобы не позволить участникам замерзнуть», - рассказала Шойгу.