РИАМО - 3 фев. Следователи проводят проверку по информации из социальной сети о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Из сообщения в социальной сети следует, что отчим применил к детям физическую силу. Родственники боятся за жизнь и здоровье своих племянников. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы, но через сутки мужчину отпустили», – говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.