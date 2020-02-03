РИАМО - 3 фев. В селе Тропарево Можайского городского округа объявлен аукцион на выполнение работ по строительству школы на 275 мест на улице Школьная, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение нового объекта ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после обрушения кровли пристройки Тропаревской школы в 2019 году.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 275 мест». Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в текущем году», – уточнил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Согласно проекту, в новом здании школы будут предусмотрены просторные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, творческие, лаборантские классы и мастерские, библиотечный центр, столовая, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появится спортивное ядро с футбольным полем, площадками для отдыха и игр. В рамках проекта также будут проведены работы по комплексному озеленению и благоустройству.

Проектирование и строительство школы осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.