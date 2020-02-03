РИАМО - 3 фев. Столичные спасатели вытащили из Москвы-реку собаку, которую передали хозяйке, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.
Инцидент произошел на Краснохолмской набережной в районе Новоспасского переулка, дом 11, строение 2.
«Дежурной сменой спасателей ПСС «Крымский мост» с поверхности воды в акватории Москвы-реки спасена собака и передана хозяйке», – говорится в сообщении.
Животное не пострадало.
Краснохолмская набережная,Новоспасской переулок, д. 11, стр. 2— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 3, 2020
Дежурной сменой спасателей ПСС «Крымский мост» с поверхности воды в акватории Москвы-реки спасена собака и передана хозяйке. Пострадавших нет.
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