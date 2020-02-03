РИАМО - 3 фев. В феврале в Московской области стартовала запись детей в первый класс, родители уже подали 40 тысяч заявлений, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители. Сделать это можно через портал госуслуг Московской области. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет более пяти минут», - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что до 31 июня записать ребенка в школы Подмосковья можно по территориальному признаку. А с июля будущего первоклассника можно будет записать любую школу, если в ней есть вакантные места.

По ее словам, министерство взяло на особый контроль вопрос с подачей заявлений на запись ребенка в первый класс.

Министр напомнила, что после подачи всех документов онлайн родителям нужно обязательно представить в образовательное учреждение оригиналы документов в течение трех рабочих дней.