РИАМО - 3 фев. В Москве реализовали все офисные помещения в бизнес-центрах «Савеловский Сити» и «Фили Град», которые построили на территории двух бывших промышленных зон, там в совокупности появится около 17 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Большинство девелоперов, реализующих инвестпроекты по строительству жилья или целых кварталов, кроме парковок и социальных объектов, предусматривают площади под аренду. Затем там появляются: торговые точки, предприятия сферы услуг, медучреждения, офисы», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что возведение коммерческой недвижимости — неотъемлемая составляющая комплексного развития территорий. Это поддерживает баланс всего города и позволят по-новому взглянуть на привычные районы.

Площадь коммерческой недвижимости, которую можно сдать в аренду, составила 77 тысяч квадратных метров. В офисах, расположенных на северо-востоке и западе столицы, будет создано порядка 17 тысяч рабочих мест.

В программу реновации старых промзон вошли проекты по строительству многофункционального комплекса «Савеловский Сити» и бизнес-центра «Фили Град». Инвестором выступила компания MR Group.

В составе комплекса «Савеловский Сити» в Бутырском районе Москвы на арендопригодной площади в 55 тысяч квадратных метров создано порядка 12 тысяч рабочих мест, а в районе Филевский Парк на 22 тысячах квадратных метров — 5 тысяч рабочих мест.