РИАМО - 3 фев. Автомобилистам Подмосковья в ближайшие дни следует быть особенно внимательными на дорогах из-за резкого похолодания, снега и образования наледи, так как любые погодные изменения приводят к увеличению числа ДТП, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В связи с этим подмосковная Госавтоинспекция напоминает, что особое внимание водителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также в такую погоду водителям стоит перед выездом проверить уровень и при необходимости добавить незамерзающей стеклоочищающей жидкости», - говорится в сообщении.

Водителям стоит выбрать правильную модель поведения на дороге, скорость, не превышающую установленного ограничения, с учетом интенсивности движения, особенностей и состояния транспортного средства и груза, дорожных и метеорологических условий, в том числе видимости.

Пешеходам также стоит быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

Ранее в Московском регионе по 5 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.