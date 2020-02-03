РИАМО - 3 фев. В ночь на вторник в Москве температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, в связи с этим все авто и пешеходные дороги в городе будут обрабатываться противогололедными средствами, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы ожидаем в ночь на сегодня до минус 6 градусов. Приняты соответствующие меры по изменению технологии уборки в таких условиях. Примерно в 23:00 будет сделана повсеместная обработка противогололедными материалами проезжей части и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК», – сказал Бирюков.

Он добавил, что в 4:00 при необходимости обработку повторят в особо опасных местах, чтобы не допустить скольжение и заносов автомобилей, а также падения пешеходов.

«Эти мероприятия проводятся системно. Необходимое количество технических средств достаточно на всех участках на территории города», – добавил Бирюков.