РИАМО - 3 фев. Виртуальный оператор горячей линии «Московский транспорт» общегородского контакт-центра победил на ежегодном конкурсе «Проект года» в номинации «Лучший RPA-проект», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Независимое жюри, в состав которого вошли руководители крупнейших ИТ-компаний России и эксперты, отметило высокую эффективность работы, а также уникальность оператора.

«Оператор способен принимать звонки без участия человека. Он может сообщать адрес спецстоянки, где размещен автомобиль, а также подробно объяснить, что нужно сделать, чтобы его вернуть. В настоящее время робот обрабатывает 80 процентов звонков по вопросам эвакуации», – сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, робот действует в два раза быстрее оператора-человека, что особенно важно в форс-мажорной ситуации.

Виртуальный оператор начал работу в апреле 2019 года и уже обработал более 13,5 тысячи обращений.