РИАМО - 3 фев. С начала января 2020 года на территории муниципалитетов выявили 26 объектов самовольного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По всем объектам готовятся дорожные карты по ликвидации. Уже в ближайшее время администрации примут решение о судьбе самовольно строящихся и уже построенных объектов. Они будут либо снесены, либо приведены в соответствие с законом», – сообщил глава надзорного органа Артур Гарибян.

Нежилые здания, которые возводятся без необходимой разрешительной документации, обнаружили в Лотошине, Дмитрове, Люберцах, Можайске, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Химках, Долгопрудном, Ступине. В Мытищах обнаружены три возводящиеся хозпостройки.

В ходе надзорных мероприятий также были выявлены возведенные нежилые здания в Мытищах, Ленинском городском округе, Истре, Волоколамске, Солнечногорске, Ступине.

Построенные незаконные автомойки обнаружены в Дзержинском, Ступине, Рузе. Два возведенных магазина без необходимой разрешительной документации выявлены в Люберцах.