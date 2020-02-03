РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 фев. Экспозиция, которая собиралась несколько лет участниками Великой Отечественной Войны, открылась в совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Балашихи, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов посетил Балашихинскую общественную организацию ветеранов, где познакомился с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Председатель совета ветеранов Олег Шурунов рассказал депутату, что экспонаты собирались общими усилиями: каждый приносил дорогое сердцу письмо с войны, китель, медаль, оставшуюся от погибшего мужа, письмо с фронта. Помогли и школьники, которые изготовили панораму Сталинградской битвы.

«В городском округе несколько ветеранских организаций, которые важно не только поддерживать, но и, сохранив их отделения в микрорайонах, создать один совет ветеранов на базе старейшей балашихинской организации. Бесценны и экспонаты музея, где есть макет блиндажа и представлена земля с мест ожесточенных боев, которые также необходимо сделать доступными для широкого обозрения», – сказал Ефимов.

Он добавил, что одним из ведущих направлений ветеранской организации остается патриотическое воспитание в школах. Ребята приходят в совет, где им рассказывают о войне и подвигах их сверстников, настоящих пионерах-героях.

В ходе рабочей встречи ее участники также обсудили подготовку мероприятий к празднованию 75-летия Великой Победы.

Балашихинская районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов расположена по адресу: улица Разина, дом №5.