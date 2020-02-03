РИАМО - 3 фев. На заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению безопасности сети блогер Юлия Витязева заявила о необходимости обучения информационной гигиене российских детей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Витязева сказала, что дети должны отличать правду от лжи, распространенную в Сети. Сейчас фейковые новости о коронавирусе спровоцировали панику, что является не первым случаем за последнее время. Например, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» было создано много ложных новостей, в том числе они приходили и из-за границы.

«Общество ничему не научилось – очередная волна паники. Свои цели преследуют политики, СМИ. Как с этим бороться?» — сказала Витязева.

По ее словам, большая часть фейковых новостей распространяется в социальных сетях, пабликах, которые в основном читает молодое поколение. Не все родители находят время, чтобы обучить ребенка информационной гигиене, которую нужно изучать не меньше, чем правила дорожного движения.

Блогер уточнила, что ребята должны быть подготовлены, чтобы не проигрывать в информационной войне, они не должны доверять всему, что пишут в Сети.