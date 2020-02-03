РИАМО - 3 фев. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал трех исполнителей, которые могут представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в мае, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первый канал рассматривает для участия в конкурсе певиц Zivert и Полину Гагарину, группу Little Big, певцов Димаша Кудайбергена и Александра Панайотова.

«Я не очень понимаю, зачем Полине Гагариной «Евровидение». Как и Димашу. Я считаю, что наиболее подходящие кандидатуры — это Zivert, Панайотов и Little Big», - сказал Пригожин.

По его мнению, участие в данном конкурсе может сказаться отрицательно на музыкальной карьере Zivert, а вот Панайотову, наоборот, скорее всего, пойдет на пользу.

«А что касается группы Little Big, то это очень оригинальный, неожиданный проект. Почему бы и не отправить их в Нидерланды?» - подчеркнул продюсер.

Он уточнил, что окончательное мнение нужно высказывать только после того, как кандидаты представят композиции, с которыми намерены участвовать в конкурсе.

В 2019 году от России в данном конкурсе выступал певец Сергей Лазарев. Он занял третье место.