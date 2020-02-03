РИАМО – 3 фев. У тех людей, которые бросили курить, легкие более здоровые, чем у тех, кто продолжает курить, - у отказавшихся от вредной привычки в легких намного меньше мутировавших клеток, сообщает в понедельник Газета.ru.

Такие мутировавшие клетки могут способствовать развитию рака легких.

«Чтобы выяснить, как отказ от курения действует на легкие человека, ученые исследовали клетки легких детей, людей, никогда не куривших, бросивших курить и нынешних курильщиков. У исследуемых последней категории 9 из 10 клеток легких оказались мутировавшими из-за воздействия табачного дыма», — говорится в сообщении.

Более 25% мутировавших клеток содержали хотя бы одну мутацию, которая приводит к онкологии.

У тех, кто бросил курить, здоровых клеток в легких было в четыре раза больше, чем у тех, кто продолжает курить. Легкие могут «замещать» поврежденные клетки на новые.

При этом у тех людей, кто курил, остается риск развития хронических болезней и онкологии.