РИАМО - 3 фев. Правоохранители задержали подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга, который врезался в здание МВД в Москве, сообщается на портале «МВД Медиа».

«Трое граждан угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись», - говорится в материале.

Угнанный автомобиль продолжил движение и врезался в здание МВД России. Одного из подозреваемых удалось задержать. Во время совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 17-летний житель Одинцовского округа Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжаются.

Автомобиль каршеринга таранит здание МВД в Москве. ВИДЕО>>