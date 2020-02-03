РИАМО - 3 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что комиссия, которая ведет работу по подготовке поправок к Конституции РФ, будет рассматривать предложение патриарха Кирилла об упоминании бога в главном законе страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее патриарх выступил с предложением добавить идею бога в Конституцию страны. При этом он отметил, что данная инициатива касается не только христианства, но и других вероисповеданий.

«Функция комиссии - воспринимать озвученные предложения и выносить консолидированное мнение относительно уместности или неуместности», - сказал Песков.

Введение поправок в главный закон РФ глава государства Владимир Путин анонсировал в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Сначала поправки должна принять Госдума, а затем их вынесут на общероссийское голосование.