РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина рекомендовала представителям общественных организаций округа различной направленности наладить сетевое взаимодействие и реализовывать больше совместных проектов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина в понедельник провела встречу с руководителями общественных организаций и объединений социальной сферы в образовательном центре «Созвездие». Она рассказала об основных итогах деятельности администрации в 2019 году и о том, какие задачи в округе поставлены в свете ежегодного обращения губернатора к жителям Подмосковья. Руководители нескольких общественных организаций представили на встрече свои проекты и сообщили, с какими сложностями сталкиваются в работе.

«Я считаю, что общественные организации могут быть реальными акторами в общественной жизни любой территории. У нас в Красногорске таких организаций много, и есть среди них очень активные. У нас очень сильный блок ветеранских организаций, организаций, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с гражданско-патриотическим воспитанием. У нас есть большой блок – очень активные молодежные организации», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что испытывает огорчение от того, что каждая организация живет своей жизнью, реализуя собственные проекты и заботясь только о собственном направлении.

«Возможно, это и правильно. Но этого недостаточно, чтобы быть реально сильной и крутой социально ориентированной организацией, реализующей социальные гуманитарные проекты. Я верю в сетевое взаимодействие, я верю в синергетический эффект, когда можно соединять несоединимое и работать в нестандартных форматах. На ветеранских мероприятиях должна быть молодежь, и наоборот, у молодежи в гостях должны быть ветераны, которые являются живыми носителями истории», – подчеркнула Хаймурзина.

По словам главы муниципалитета, именно в таком неформализованном и живом взаимодействии можно найти источники для будущего развития и реализации даже самых фантастических проектов.