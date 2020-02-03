РИАМО - 3 фев. Жители столицы могут пополнить домашние библиотеки книгами из столичных читален, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Забронировать нужный экземпляр можно на сайте акции и бесплатно забрать его из библиотеки в течение трех дней.

«Городские библиотеки вывесят список из 120 тысяч изданий, которые они готовы отдать бесплатно. Книги, конечно, не новые, но в хорошем состоянии», – написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из городских библиотек можно забрать ветхие, повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные книги.

Всего за время акции больше 865 тысяч книг переехали на домашние полки горожан.