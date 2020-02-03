РИАМО – 3 фев. Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на 2 месяца за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение кокаина, сообщает ТАСС.

«235-й гарнизонный военный суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», – говорится в сообщении.

Адвокат спортсмена заявил, что обжалует решение об аресте его подзащитного.

Ночью 2 февраля Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали росгвардейцы в центре Москвы. У спортсмена нашли пакетик с кокаином. При задержании Кушиташвили два раза ударил одного из сотрудников в нос.