РИАМО - 4 фев. Новый корпус в Клинской детской школе искусств имени П.И. Чайковского будет торжественно открыт во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Эта школа – одна из старейших в Подмосковье. Она была открыта в 1935 году. В честь 100-летия со дня рождения П.И. Чайковского в 1940 году этой школе и Московской Государственной консерватории присвоено имя великого русского композитора. В мае этого года ДШИ отметит свое 85-летие. Так что, открытие нового корпуса – большой подарок школе-юбиляру», – отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В школе действуют 14 творческих коллективов, девять из которых являются лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. В минувшем году более 400 учащихся и преподавателей школы приняли участие в 39 международных, всероссийских, областных конкурсах. 57 из них стали лауреатами, получив дипломы различных степеней.

В новом здании планируется открытие дополнительного театрального класса для дошкольников, класса по фотодизайну и игре на синтезаторе.

Благодаря национальному проекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда» госпрограммы «Образование Подмосковья» школа закупила музыкальные инструменты на 37 миллионов рублей: 27 фортепиано, два рояля, скрипки, ударные и духовые инструменты. В апреле уже начнется первый набор в обновленную школу.

Примечательно, что в новом здании школы будут обучаться четверо юных музыкантов из одной семьи Матвеевых.

Десятилетняя скрипачка Аня Матвеева в 2019 году стала обладателем гранта губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья».