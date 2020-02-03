РИАМО - 3 фев. Вечером в понедельник водитель легкового автомобиля сбил женщину на 3-й Хорошевской улице в Северо-Западном округе столицы, пострадавшая была госпитализирована с места аварии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 18:10 на 3-й Хорошевской улице в районе дома 2 водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате женщина пострадала и была доставлена в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, травмы у женщины нетяжелые. На место дорожной аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП. Специалисты общаются с водителем, который дождался приезда правоохранительных органов.